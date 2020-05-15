Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

43-летняя Дана Борисова показала фигуру в пикантном боди 

Киноафиша 26 минут назад
Телеведущая любым способом провоцирует коллег на публичное выяснение отношений.
Дана Борисова признается, что ради хайпа готова на многое, даже заболеть коронавирусом. В режиме самоизоляции она регулярно и с изобретательностью напоминает обществу о своей персоне. Недавно, например, Дана опубликовала в Instagram видео, на котором демонстрирует поклонникам свою фигуру в красном боди.
Борисова снимала ролик сама напротив зеркала, принимая грациозные позы, чтобы фанаты как можно лучше рассмотрели идеальные формы ее тела.
«Мои дорогие, спасибо, что поддерживаете и пишете, что у меня стройная, подтянутая фигурка и все в порядке», — поблагодарила звезда своих подписчиков.
Однако на этом она не остановилась, а посоветовала им брать пример с нее, а не с Эвелины Бледанс, которая, по словам Борисовой, «попивает всякие таблеточки для похудения».
Недавно в программе «На самом деле» теледива выясняла отношения с Аленой Кравец, с мужем которой она якобы состоит в интимной связи уже два года.
Кравец действительно обнаружила в телефоне Руслана откровенное видео Даны, на котором она позировала с голой грудью, но тот отрицал всякие отношения с Борисовой.
Проверка на полиграфе в рамках шоу доказала, что Борисова все выдумала, чтобы вызвать у Алены ревность, ну и, конечно, в очередной раз хайпануть.
Как и в случае с Анастасией Волочковой, которую экс-ведущая «Армейского магазина» уличила якобы в оказании эскорт-услуг.
А вот настоящей проблемой Даны является ее конфликт с 12-летней дочерью Полиной, которая отказывается общаться с ней и публикует в соцсети посты с компроматом на свою маму.
Киноафиша: последние новости
«Я всегда мечтал о детях»: Тарасов откровенно рассказал о разводе с Бузовой «Я всегда мечтал о детях»: Тарасов откровенно рассказал о разводе с Бузовой Сергей Жигунов познакомил возлюбленную – копию Заворотнюк – с мамой Сергей Жигунов познакомил возлюбленную – копию Заворотнюк – с мамой «Не будьте легкомысленными»: заразившийся COVID-19 Влад Соколовский обратился к фанатам «Не будьте легкомысленными»: заразившийся COVID-19 Влад Соколовский обратился к фанатам
Женский форум
Звёзды , Видео , Эвелина Бледанс , Алена Кравец , Дана Борисова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменщица родила двойню от разных отцов
Изменщица родила двойню от разных отцов
Дочь Заворотнюк выступила с заявлением
Дочь Заворотнюк выступила с заявлением
Адель показала результат радикального похудения
Адель показала результат радикального похудения
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Куда исчезла скандальная модель Ольга Родионова
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Татьяна Буланова снова слегла
03:07
Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды Здоровье
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
09:43
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
Еда Здоровье
Как будут отдыхать дети в России этим летом
05:03
Как будут отдыхать дети в России этим летом
Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение