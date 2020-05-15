Телеведущая любым способом провоцирует коллег на публичное выяснение отношений.

Дана Борисова признается, что ради хайпа готова на многое, даже заболеть коронавирусом. В режиме самоизоляции она регулярно и с изобретательностью напоминает обществу о своей персоне. Недавно, например, Дана опубликовала в Instagram видео, на котором демонстрирует поклонникам свою фигуру в красном боди.

Борисова снимала ролик сама напротив зеркала, принимая грациозные позы, чтобы фанаты как можно лучше рассмотрели идеальные формы ее тела.

«Мои дорогие, спасибо, что поддерживаете и пишете, что у меня стройная, подтянутая фигурка и все в порядке», — поблагодарила звезда своих подписчиков.

Однако на этом она не остановилась, а посоветовала им брать пример с нее, а не с Эвелины Бледанс , которая, по словам Борисовой, «попивает всякие таблеточки для похудения».

Недавно в программе «На самом деле» теледива выясняла отношения с Аленой Кравец , с мужем которой она якобы состоит в интимной связи уже два года.

Кравец действительно обнаружила в телефоне Руслана откровенное видео Даны, на котором она позировала с голой грудью, но тот отрицал всякие отношения с Борисовой.

Проверка на полиграфе в рамках шоу доказала, что Борисова все выдумала, чтобы вызвать у Алены ревность, ну и, конечно, в очередной раз хайпануть.

Как и в случае с Анастасией Волочковой, которую экс-ведущая «Армейского магазина» уличила якобы в оказании эскорт-услуг.

А вот настоящей проблемой Даны является ее конфликт с 12-летней дочерью Полиной, которая отказывается общаться с ней и публикует в соцсети посты с компроматом на свою маму.