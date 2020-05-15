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Певица Светлана Лобода опубликовала в социальных сетях танец с нижнем белье и халате. Она воспользовалась новой «маской» в Instagram, которая имитирует нижнюю часть ее лица. Певица делает вид, что снимает маску.

Так она отвечает на призыв ВОЗ , властей многих стран обязательно носить защитную маску и перчатки, которые позводят предотвратить развитие коронавирусной инфекции.

«А как проходит твой масочный режим?» спрашивает певица.

В комментариях поклонники похвалили артистку за отличную форму и отметили, что очень скучают по живым концертам звезды.