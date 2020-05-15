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Бритни Спирс поделилась фото в купальнике во время самоизоляции 

Lenta.ru 4 часа назад
Спирс поделилась фото в купальнике в самоизоляции
Фото: @britneyspears
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фотографиями в купальнике во время режима самоизоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 15 мая.
На размещенных кадрах знаменитость позирует в черно-белом бикини, лежа на надувном матрасе в бассейне на территории своего дома. Ее образ дополняют солнцезащитные очки.
@britneyspears
«Какой прекрасный день! Благословение!» — подписала певица пост, набравший 474 тысячи лайков.
Поклонники восхитились внешним видом 38-летней Спирс.
«Королева бассейнов!», «Ты потрясающая», «Выглядишь отлично!», «Такая стройная!», «Люблю тебя, Бритни», — комментировали они.
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