Спирс поделилась фото в купальнике в самоизоляции

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фотографиями в купальнике во время режима самоизоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 15 мая.

На размещенных кадрах знаменитость позирует в черно-белом бикини, лежа на надувном матрасе в бассейне на территории своего дома. Ее образ дополняют солнцезащитные очки.

@britneyspears

«Какой прекрасный день! Благословение!» — подписала певица пост, набравший 474 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом 38-летней Спирс.