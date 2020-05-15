«На Рублевке все закупились ИВЛ и сидят по домам»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Знаете, какие новости «с Рублевки»? А вот какие: российские нувориши, испугавшись пандемии и своего хлипкого эмигрантского статуса «в заграницах», поспешили вернуться на «малую Родину» из своих всевозможных заграничных владений.

В настоящее время они очень тихо сидят на своих виллах, запасшись всем необходимым, в том числе и аппаратами ИВЛ. И, как ни странно, почти все ранее пустовавшие «рублевские дома» сейчас заселены вернувшимися хозяевами или арендаторами — хоть одно положительное следствие карантина!

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А ведь еще полгода назад никто и предположить не мог, что нас постигнет такая беда — застилая все вокруг, на мир опустилась тяжелая, липкая пелена пандемии.

В наш лексикон прочно вошло и заняло там главенствующее место зловещее слово «коронавирус»… Больше трех месяцев все новости заполнены сводками с передовой о борьбе с этой новой, неизведанной, невидимой невооруженным глазом напастью.

Чтобы сдержать распространение этого вируса, правительства многих стран, включая и нашу, прибегли к старому, испытанному способу — введению режима карантина (у нас — самоизоляции).

Да, я знаю, что так поступили не все государства, но сейчас в мои планы не входит давать им оценку — время рассудит само.

Труднее всего в нынешней ситуации приходится мелким предпринимателям. Они вынуждены платить заработную плату своим сотрудникам, но делать это все тяжелее и тяжелее. Я уже не говорю о тех людях, работающих по найму, коих большинство в нашей стране, у которых не было вообще никаких накоплений, которые жили «от получки до получки».

Творческих людей, неплохо зарабатывавших до эпидемии, к числу которых я отношу и себя, тоже коснулись ограничения, вызванные карантином. Я лишилась большинства статей доходов.

В настоящее время у меня, как и у других представителей шоу-бизнеса, совершенно нет концертов и выступлений как в нашей стране, так и за рубежом. Сорвались многие рекламные и фэшн-съемки, притормозилась работа в кино.

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Также я не имею возможности проводить мастер-классы и массовые мероприятия, такие как презентации товаров собственного бренда, своих песен, среди которых новая песня «Секрет».

Запланированная на апрель презентация моего парфюма, к сожалению, тоже сорвалась. Пришлось отменить и мастер-классы «Школы красоты Алены Кравец».

Конечно, я выдержу этот удар, как выдерживала и многие другие. Мне свойственны глубинный оптимизм и вера в то, что Господь нас не оставит и в этот раз и все закончится хорошо. И я тоже как птица Феникс возрожусь вновь.

Да, сейчас мне приходится экономить и более рачительно подходить к разного рода расходам. Скрепя сердцем, я немного сократила штат своих сотрудников, однако ряд ключевых персон оставила.

Думаю, я поступила стратегически верно, так как мне всегда импонировали креативные, нестандартно мыслящие люди, которых я берегла в любых обстоятельствах. Ведь у многих из них семьи и это совсем непросто по морально-этическим соображениям — взять и выкинуть людей в никуда.

Очень бы хотелось надеяться, что в обозримом будущем ситуация с пандемией разрешится наилучшим образом, однако, я не рассчитываю на быстрое и полное «выздоровление» экономики.

Мир после этого ужаса переформатируется и нам придется жить в других реалиях, на нынешнем этапе мы еще даже не можем понимать — в каких именно? Но отныне многое будет по-другому.

Но надо помнить, из любой ситуации есть выход, я это знаю и призываю верить в это и вас. Верить и поддерживать действия властей, которые, как и власти любой страны, оказались застигнутыми врасплох, оттого их действия кажутся порой и нелогичными и даже неразумными.

Закончу тем, что еще раз призову вас беречь себя и своих близких — это, как ни банально звучит, сейчас самое главное!