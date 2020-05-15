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Знаменитости массово остались в носках и купальниках и задали новый тренд 

Lenta.ru 4 часа назад
Знаменитости массово остались в носках и купальниках
Фото: @geesteelx
Знаменитости массово остались в разноцветных носках и бикини и задали новый тренд во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. На опубликованные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.
Массово поделиться откровенными кадрами решили популярные блогерши, в том числе Хлои Ферри (Chloe Ferry) и Шафран Баркер (Saffron Barker), а также звезда реалити-шоу Джорджия Стил (Georgia Steel), персональный тренер Гэбби Аллен (Gabby Allen), модели Винни Харлоу (Winnie Harlow) и Лаура Андерсон (Laura Anderson).
Например, британская манекенщица Джорджия Стил (Georgia Steel) разместила фото в бирюзовом купальнике и белых кроссовках Nike Air Force 1 с носками того же бренда. Блогерша Гэбби Аллен (Gabby Allen) в свою очередь поделилась снимком в синем бикини с разноцветным принтом, ботинках и носках в тон наряда.
@gabbydawnallen
В то же время супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу попозировала на крыше дома в розовом комплекте бренда Nyud Swim и кроссовках того же цвета. На изображении ее волосы заплетены в косички в стиле афро.
@winnieharlow
В апреле стало известно, что фотографии звезд в одинаковых купальниках с леопардовым принтом стали еще одним трендом во время режима всеобщей изоляции. Так, например, откровенные снимки заметили в социальных сетях певицы Дженифер Лопес, моделей Кайи Гербер и Руби Мэй.
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