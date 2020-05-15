Дочь Заворотнюк сообщила о генетическом дефекте

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила подписчикам в Instagram о неожиданном генетическом дефекте.

Как выяснилось, 24-летняя наследница знаменитой актрисы имеет в виду свои ямочки на щеках. Девушка рассказала, что такой дефект возникает при недостаточной длине лицевой мышцы. Однако Анна отметила, что не собирается избавляться от ямочек:

"А вообще, я уже не представляю себя без них и пусть это и дефект, а мне они нравится".

Подписчики Анны поддержали ее и сошлись во мнении, что ямочки придают девушке особое очарование:

"Прекрасный дефект, который и дефектом язык не поворачивается назвать: люди с ямочками особенно красивые!",

"Анна Дмитриевна, вам очень походят ямочки. Вы такая красивая".

"У меня тоже ямочки. Это изюминка и мне они нравятся",