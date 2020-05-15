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Дочь Заворотнюк сообщила о неожиданном генетическом дефекте 

Мира Маркина 4 часа назад
Дочь Заворотнюк сообщила о генетическом дефекте
Фото: @anna_zavorotnyuk
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила подписчикам в Instagram о неожиданном генетическом дефекте.
Как выяснилось, 24-летняя наследница знаменитой актрисы имеет в виду свои ямочки на щеках. Девушка рассказала, что такой дефект возникает при недостаточной длине лицевой мышцы. Однако Анна отметила, что не собирается избавляться от ямочек:
"А вообще, я уже не представляю себя без них и пусть это и дефект, а мне они нравится".
Подписчики Анны поддержали ее и сошлись во мнении, что ямочки придают девушке особое очарование:
"Прекрасный дефект, который и дефектом язык не поворачивается назвать: люди с ямочками особенно красивые!",
"Анна Дмитриевна, вам очень походят ямочки. Вы такая красивая".
"У меня тоже ямочки. Это изюминка и мне они нравятся",
"Анечка, у вас очень милые ямочки, и очень вам идут) Улыбайтесь всегда, у вас очень красивая и добрая улыбка)".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диагноз Заворотнюк впервые озвучили врачи.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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