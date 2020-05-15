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Чернышев раскрыл ученым правду о состоянии Заворотнюк 

Мира Маркина 3 часа назад
Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что у него состоялся разговор с Петром Чернышевым, супругом Анастасии Заворотнюк.
Как известно, в данный момент актриса борется с тяжелым заболеванием. Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга.
По словам Чумакова, Чернышев рассказал ему, что за последние месяцы актрисе стало гораздо лучше. Сейчас она находится в состоянии ремиссии, поэтому в помощи ученых, которые могли бы оказать поддержку, Заворотнюк не нуждается:
«Петр Чернышев оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: «Давайте подождем. Ей сейчас лучше. Если будет совсем плохо — тогда мы приступим к лечению».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что родные Заворотнюк опровергли слухи о лечении актрисы.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , РАН
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