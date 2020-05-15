Как известно, в данный момент актриса борется с тяжелым заболеванием. Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностирован рак мозга.

По словам Чумакова, Чернышев рассказал ему, что за последние месяцы актрисе стало гораздо лучше. Сейчас она находится в состоянии ремиссии, поэтому в помощи ученых, которые могли бы оказать поддержку, Заворотнюк не нуждается: