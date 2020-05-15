Лопырева в мини-бикини блеснула бронзовым загаром

36-летняя Виктория Лопырева в stories поделилась весьма провокационными фото на карантине. Вместе с сынишкой Марком Лео и супругом бизнесменом Игорем Булатовым модель из Ростова-на-Дону еще в апреле находилась в Дубае. Знаменитость успела покрыться бронзовым загаром, который она не перестает демонстрировать на снимках. На одном из селфи девушка предстала в постели, прикрывшись простыней. А на другом — светская львица запечатлела себя в ванной комнате. Виктория отдала предпочтение мини-бикини белого оттенка, выгодно подчеркнув красивый тон кожи. Возлюбленная Игоря Булатова похвасталась идеальной фигурой и подтянутым животиком.

Виктория Лопырева поделилась с подписчиками соблазнительным утренним селфи.

teleprogramma.pro

«Ох, на зависть! Фигурка бомба», «Женщина мечта! Игорю очень повезло», «Слов нет — идеальная!», «Пресс просто идеален, никакого изъяна!», «Восхитительная! Девочка на миллион», — такие комментарии под свежими фото Виктории появились на одной из фан-страничек модели.

Модель подчеркнула бронзовый загар белым купальником.

teleprogramma.pro

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после появления Марка Лео светская львица оформила союз с Игорем Булатовым. Позже об этом высказалась и нынешняя возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова . Так, Ксения Собчак поиронизировала над тем, что Лопырева скорее всего не догадывается о финансовом состоянии новоиспеченного мужа, намекнув, что как только модель поймет, что у Игоря нет денег, она снова окажется на ярмарке невест.

В ответ Виктория заявила, что они смогут обеспечить себе вполне достойное существование и в советах посторонних людей не нуждаются. Кроме того, знаменитость призналась, что не уважает мнение телеведущей.