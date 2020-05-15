Интимное фото голой Терешиной шокировало фанатов

41-летняя певица Таня Терешина на карантине разошлась: выкладывает пикантные фото из личного архива. Это касается не только образов в смелых нарядах (например, в таком), но и совсем уж интимных кадров.

Так, сегодня бывшая солистка Hi-Fi выложила фото с супругом Олегом Курбатовым , сделанное в 2018 году. Мужчина и женщина запечатлены обнимающимися в спальне. Оба практически голые, если не считать свадебной фаты и телесного цвета трусов на «невесте». Терешина находится на поздних сроках беременности и дерзко показывает в камеру непристойный жест.

@tanya_tereshina

«Я и два моих главных мужчины», — сообщила под фото Татьяна. На тот момент она была беременна сыном Арсением-Остапом.

Подписчики остались в шоке от таких откровений.

«Только женщина без мозгов может выложить такое фото и с таким пальцем», «Фу, а не мать, чему хорошего ты можешь научить своих детей», «Что хорошего в этом фото? Искренне не понимаю», — возмущаются поборники нравственности.

Также фолловеров интересуют два вопроса: кто фотографировал эту приватную сцену, и что вообще происходит в последнее время с Татьяной?

«Мне кажется, с головой уже беда», — резюмировал один из комментаторов.

А вот скандальный блогер Лена Миро , как всегда, знает суть дела. По ее мнению, Терешина на самоизоляции страдает алкоголизмом. Отсюда — и архивные фото, одно другого круче; и нынешние частые снимки со спиртным.