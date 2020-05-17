Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сейчас выглядит единственная дочь Задорнова 

Анастасия Иванова 5 часов назад
В 2017 году не стало всеми любимого юмориста Михаила Задорнова. «Рамблер» расскажет, как выглядит и чем занимается единственная дочь артиста Елена.
Елена родилась во втором браке Михаила Задорнова. Окончив школу, она поступила в ГИТИС. Лена хорошо разговаривает на английском и французском языке, иногда снимается в фильмах и сериалах. Помимо этого она является профессиональным художником и зарабатывает на продаже картин.
Елена очень тяжело пережила смерть отца. После его ухода она не стала подавать документы на вступление в наследство. Как говорила сама Елена:
«Буду говорить только за себя. В наследство папа оставил мне гены, чувство юмора, совесть и честь».
Еще при жизни Михаил купил для единственной дочери квартиру в Москве и дом на Мальте, где сейчас живет девушка.
Через некоторое время после смерти юмориста стало известно, что Михаил Задорнов указал в завещании. Его последней волей было желание поделить все наследство поровну между своими любимыми женщинами — двумя женами, дочерью и родной сестрой.
Видео дня. Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Женский форум 15
Звёзды , Фото , Михаил Задорнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда берутся «антипрививочники»
Откуда берутся «антипрививочники»
Диетолог рассказала, как избежать гастрита
Диетолог рассказала, как избежать гастрита
Что фотошопят звезды
Что фотошопят звезды
Опасности, подстерегающие каждого дачника
Опасности, подстерегающие каждого дачника
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Татьяна Буланова снова слегла
03:07
Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды Здоровье
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
09:43
Диетолог назвала продукты, содержащие тяжелые металлы
Еда Здоровье
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
00:55
Васильев рассказал, что стало с Бабкиной
Звёзды Другое
Как будут отдыхать дети в России этим летом
05:03
Как будут отдыхать дети в России этим летом
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение