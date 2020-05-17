Как сейчас выглядит единственная дочь Задорнова 

В 2017 году не стало всеми любимого юмориста Михаила Задорнова . «Рамблер» расскажет, как выглядит и чем занимается единственная дочь артиста Елена.

Елена родилась во втором браке Михаила Задорнова. Окончив школу, она поступила в ГИТИС. Лена хорошо разговаривает на английском и французском языке, иногда снимается в фильмах и сериалах. Помимо этого она является профессиональным художником и зарабатывает на продаже картин.

Елена очень тяжело пережила смерть отца. После его ухода она не стала подавать документы на вступление в наследство. Как говорила сама Елена:

«Буду говорить только за себя. В наследство папа оставил мне гены, чувство юмора, совесть и честь».

Еще при жизни Михаил купил для единственной дочери квартиру в Москве и дом на Мальте, где сейчас живет девушка.

Через некоторое время после смерти юмориста стало известно, что Михаил Задорнов указал в завещании. Его последней волей было желание поделить все наследство поровну между своими любимыми женщинами — двумя женами, дочерью и родной сестрой.