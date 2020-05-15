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Девушка поздравила возлюбленного с днем рождения. Молодому человеку исполнилось 22 года. По мнению Миро, девушка Дени по имени Мария таким образом пытается "прилипнуть к известной семье".

"Машенька пометила территорию: у нас все очень серьезно, любовная любовь до гроба, а мальчик принадлежит ей, и она готова защищать свое", — написала блогер.

По словам Миро, подобная публичная демонстрация чувств выглядит смешно: девушка "вопит" про любовь и "настырно лезет к протухшей бабушке с фотографиями", делая снимки с Аллой Пугачевой

"Такие девушки как прилипалы. Их тряпкой в дверь, так они через окно. И при этом кричат с ноткой безумия в голосе про неземную любовь навсегда и всем рассказывают, что у них, как у Ромео с Джульеттой".

Также делает возлюбленная старшего сына Орбакайте Никиты Преснякова , считает блогер.