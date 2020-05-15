Блогер Лена Миро высказала свое мнение о девушке Дени Байсарова, сына Кристины Орбакайте. Она прокомментировала ее пост в социальных сетях.
Девушка поздравила возлюбленного с днем рождения. Молодому человеку исполнилось 22 года. По мнению Миро, девушка Дени по имени Мария таким образом пытается "прилипнуть к известной семье".
"Машенька пометила территорию: у нас все очень серьезно, любовная любовь до гроба, а мальчик принадлежит ей, и она готова защищать свое", — написала блогер.
По словам Миро, подобная публичная демонстрация чувств выглядит смешно: девушка "вопит" про любовь и "настырно лезет к протухшей бабушке с фотографиями", делая снимки с Аллой Пугачевой.
"Такие девушки как прилипалы. Их тряпкой в дверь, так они через окно. И при этом кричат с ноткой безумия в голосе про неземную любовь навсегда и всем рассказывают, что у них, как у Ромео с Джульеттой".
Также делает возлюбленная старшего сына Орбакайте Никиты Преснякова, считает блогер.
"Какие сладенькие, смотрите — я пометила территорию. Никитос — мой, а вы — руки прочь! Что-то неуловимое есть в таком поведении от Оленьки Бузовой. Чем все это закончилось, мы все знаем. Мало половин у бедных девочек, да и сами они — половинки, липнушие к кусочку хлебушка с маслицем".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро высказалась о подруге Тимати.