«Средство для импотенции»: Бородина ответила Собчак

Так, сначала Ксения Собчак выставила в Stories скрин переписки своего коммерческого директора с рекламодателем, который хотел получить рекламу поддельных вещей из Узбекистана. Телеведущая подписала:

"Инстаграма Бородиной им не хватает".

@xenia_sobchak

Ксения Бородина не замедлила с ответом и отреагировала на пост в своем Intagram-аккаунте. Она опубликовала кадр из рекламы средства для повышения потенции, в которой снялась Собчак вместе со своим бывшим супругом Максимом Виторганом

"Тот самый момент, когда средство для импотенции рекламирует средство для потенции. Ксения Крабчак, даю вам минуту славы, раз вы так просите", — написала Бородина.