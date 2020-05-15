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Собчак и Бородина сцепились в соцсетях 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Средство для импотенции»: Бородина ответила Собчак
Фото: @xenia_sobchak
Между телеведущими Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной случился конфликт в социальных сетях. Звезды обменялись мнением друг о друге в своих Intagram-аккаунтах.
Так, сначала Ксения Собчак выставила в Stories скрин переписки своего коммерческого директора с рекламодателем, который хотел получить рекламу поддельных вещей из Узбекистана. Телеведущая подписала:
"Инстаграма Бородиной им не хватает".
@xenia_sobchak
Ксения Бородина не замедлила с ответом и отреагировала на пост в своем Intagram-аккаунте. Она опубликовала кадр из рекламы средства для повышения потенции, в которой снялась Собчак вместе со своим бывшим супругом Максимом Виторганом.
"Тот самый момент, когда средство для импотенции рекламирует средство для потенции. Ксения Крабчак, даю вам минуту славы, раз вы так просите", — написала Бородина.
@borodylia
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Собчак высмеяла российских звезд на карантине.
Видео дня. Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Звёзды , Максим Виторган , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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