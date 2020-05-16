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Дочь Турчинского поделилась архивными кадрами с отцом, сделанными в Австралии 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Дочь Турчинского поделилась архивными кадрами с отцом
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь известного российского спортсмена и телеведущего Владимира Турчинского Ксения в Instagram опубликовала архивные кадры с отцом, которые были сделаны в 1996 году в Австралии. Любопытно, что на одном из снимков Турчинский обнажен.
@turchhhhh
Турчинский в 1996 году ездил в Австралию
В те годы «русский богатырь» много путешествовал по миру со своим шоу. На кадрах можно увидеть прекрасную фигуру Владимира Турчинского, который тогда только начинал прокладывать путь к славе.
@turchhhhh
Турчинский ушел из жизни в 2009 году
Отметим, что в 1997 году «русский богатырь» женился на Ирине Турчинской. Она стала его третьей супругой. Сегодня она известная фитнес-гуру, у которой много поклонников. После смерти мужа вдова на протяжении нескольких лет не находила себе места. Добавим, что у Владимира Турчинского также есть сын Илья от первого брака.
@turchhhhh
Турчинского звали "русским богатырем"
Кстати, Ирина ранее говорила, что после рождения их совместной дочери с Турчинским Ксении они мечтали еще о совместных детях. К сожалению, жизнь сложилась по-другому. Больше детей в браке у них не было.
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Женский форум
Звёзды , Ирина Турчинская , Владимир Турчинский
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