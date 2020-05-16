Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева резко высказалась против ношения масок на улице. Она записала сториз для своего Инстаграм.

По ее мнению, рационально надевать маску тогда, когда рядом есть люди или вы идете в общественное место — в банк, аптеку, магазин. Но если рядом никого нет, то зачем это делать? Таким вопросом задалась актриса.

"Людей и так лишают возможности дышать воздухом. Еще теперь и на улице — только в масках",

— высказалась она.

Затем слово взяла и маленькая дочь Юрьевой, которая отметила, что пока что на улицу все же лучше не выходить.