Васильев рассказал, что стало с Бабкиной

Историк моды Александр Васильев заявил, что его соведущая по программе «Модный приговор» певица Надежда Бабкина сильно похудела пока лечилась в больнице от двустороннего воспаления легких. Сам он, кстати, за время болезни потерял порядка пяти килограммов.

«Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Она сейчас очень стройная. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней».

Как отметил историк моды, его ситуацию с болезнью нельзя сравнивать с тем, что было у исполнительницы и его подруги. Он перенес не самую тяжелую пневмонию. А вот Бабкина несколько дней провела в коме.