Васильев рассказал, что стало с Бабкиной

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«Она сейчас очень стройная»: Васильев рассказал, насколько за время болезни похудела Бабкина 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Историк моды Александр Васильев заявил, что его соведущая по программе «Модный приговор» певица Надежда Бабкина сильно похудела пока лечилась в больнице от двустороннего воспаления легких. Сам он, кстати, за время болезни потерял порядка пяти килограммов.
«Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Она сейчас очень стройная. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней».
Как отметил историк моды, его ситуацию с болезнью нельзя сравнивать с тем, что было у исполнительницы и его подруги. Он перенес не самую тяжелую пневмонию. А вот Бабкина несколько дней провела в коме.
Как отметил Васильев, у него до сих пор пониженная температура. Есть слабость. Первое время после выписки он вообще не мог обходиться без дневного сна. Сейчас, правда, ему уже легче. Он снова начинает снимать программу «Модный приговор». Кстати, будет в студии на своем рабочем месте и Бабкина. Помогать звездам станет, скорее всего, телеведущая Юлия Барановская, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Видео , Надежда Бабкина , Александр Васильев , Юлия Барановская , Комсомольская правда
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