Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Эстрадная исполнительница сказала, что живет по соседству с Заворотнюк. Отмечается, что речь идет о коттеджном поселке Крекшино в Московской области.

«Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.