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Адвокат Агаты Муцениеце прояснила ситуацию с задержанием актрисы 

Teleprogramma.pro и ещё 8 11 минут назад
Адвокат Муцениеце рассказала о задержании актрисы
Фото: Teleprogramma.pro
Не успела остынуть новость о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, как эти выходные ознаменовались задержанием популярной актрисы, сообщает StarHit. Оказалось, что случай не имеет ничего общего с ее супругом звезды. Прогуливаясь по парку рядом с домом, Агата заметила, как вырубают целую аллею деревьев. Это вызвало негодование и она решила обратить внимание общественности на эту проблему, а потом еще вступила в спор с сотрудниками полиции. Действия актрисы привели к тому, что она оказалась в участке.
«Вы не поверите, меня задержали. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать», — заявила Муцениеце.
Уже позже в этот же день звезду выпустили. Она вовремя обратилась к своему адвокату. Жанна Михална пояснила ситуацию. Оказалось, что Агату задержали за отсутствие спецпропуска, который в условиях пандемии должен быть у каждого жителя столицы.
«Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время. А полиция просто делает свою работу», — сказала юрист.
Жанна так же уверена, что актриса продолжит побороться за аллею, которую хотят вырубить в Москве, но шансов мало.
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Звёзды , Агата Муцениеце , StarHit
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