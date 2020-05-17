Адвокат Муцениеце рассказала о задержании актрисы

Не успела остынуть новость о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце , как эти выходные ознаменовались задержанием популярной актрисы, сообщает StarHit. Оказалось, что случай не имеет ничего общего с ее супругом звезды. Прогуливаясь по парку рядом с домом, Агата заметила, как вырубают целую аллею деревьев. Это вызвало негодование и она решила обратить внимание общественности на эту проблему, а потом еще вступила в спор с сотрудниками полиции. Действия актрисы привели к тому, что она оказалась в участке.

«Вы не поверите, меня задержали. Мне сказали, что я нарушаю закон. Нельзя останавливаться, разговаривать», — заявила Муцениеце.

Уже позже в этот же день звезду выпустили. Она вовремя обратилась к своему адвокату. Жанна Михална пояснила ситуацию. Оказалось, что Агату задержали за отсутствие спецпропуска, который в условиях пандемии должен быть у каждого жителя столицы.

«Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время. А полиция просто делает свою работу», — сказала юрист.

Жанна так же уверена, что актриса продолжит побороться за аллею, которую хотят вырубить в Москве, но шансов мало.