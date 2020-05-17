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46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции 

Lenta.ru 4 часа назад
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Фото: Lenta.ru
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум попозировала топлес перед супругом, гитаристом Томом Каулицем. Серия кадров из их совместной фотосессии появилась в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.
На первых двух снимках 46-летняя Клум целуется с 30-летним Каулицем в лучах солнца на веранде во время самоизоляции. На следующем фото супермодель позирует перед ним стоя, закрыв обнаженную грудь руками. При этом часть ее тела прикрыта ярко-желтым полотенцем, из-под которого видны черные трусы.
После этого немка показала кадр, на котором супруг целует ее, держа в руках лейку. «Это выходные», — подписала публикацию Хайди Клум.
В апреле Хайди Клум высмеяли в сети за слишком откровенный наряд. Она появилась в эфире реалити-шоу Making The Cut в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло ее грудь. «Что за дикий наряд!» — писали пользователи сети в Twitter.
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