Бывшая супермодель позирует топлес на карантине 

Популярная немецкая актриса и бывшая супермодель Хайди Клум не стесняется публиковать откровенные кадры на своей странице в Instagram.
На днях она показала подписчикам серию снимков, на которых радуется жизни и греется на солнце вместе с мужем, гитаристом Томом Каулицем и собакой. Всеобщее внимание привлекла пикантная деталь — Хайди Клум решила не надевать верхнюю часть купальника. "Это выходные", — сообщила 46-летняя модель поклонникам.
@heidiklum
Фотография быстро собрала множество лайков и комментариев.
Ранее "Рамблер" писал о том, что модель пристыдили за бикини из медицинских масок в период пандемии.