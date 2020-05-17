Бывшая супермодель позирует топлес на карантине 

Популярная немецкая актриса и бывшая супермодель Хайди Клум не стесняется публиковать откровенные кадры на своей странице в Instagram.

На днях она показала подписчикам серию снимков, на которых радуется жизни и греется на солнце вместе с мужем, гитаристом Томом Каулицем и собакой. Всеобщее внимание привлекла пикантная деталь — Хайди Клум решила не надевать верхнюю часть купальника. "Это выходные", — сообщила 46-летняя модель поклонникам.

@heidiklum

Фотография быстро собрала множество лайков и комментариев.