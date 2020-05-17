Звезды скучают в режиме самоизоляции и регулярно участвуют в самых разнообразных челенджах. Популярный блогер Лена Миро не устает комментировать звездную жизнь. На этот раз досталось певице Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза.
Певица опубликовала видео со своей собакой. Артистка оставила питомцу угощение на тарелке, строгим голосом сказала "Нельзя!" и вышла из комнаты, оставив камеру включенной. Собака, недолго думая, съела всю еду, но вернувшаяся Глюкоза нисколько не расстроилась.
@glukozamusic
Внимательная Лена Миро успела рассмотреть фигуру Глюкозы и не удержалась от комментария:
"В реале — унылая бытовая задница и сутулая спина в противной трикотажной кофтенке, в Инстаграме — модель, пусть и бюджетного класса".
По мнению блогера, певица слишком увлеклась собакой и не обратила внимания на собственную фигуру, которая отличается от привычной для многих глянцевой картинки.
"Смотрю я на эту Наташку и ей подобных Бонь и задаюсь вопросом: и как им с таким ограниченным интеллектом живется? Нормально, думаете? Собачка, улыбка, ж**а — всё это, наверное, хорошо. Особенно, если обработать последнюю в фоторедакторе. Хорошо лет до 22, а после, увы, выглядит жалко, если ко всему этому не прилагается интеллект" — подытожила Миро.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро уличила Терешину в алкоголизме.