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Королева рассказала о состоянии Заворотнюк 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российская певица Наташа Королева рассказала, как сейчас себя чувствует актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.
Певица рассказала, что она живет по соседству с Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.
«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сказала Королева.
Напомним, что информация о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Родственники звезды не давали комментариев, однако недавно подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Чернышев раскрыл правду о состоянии Заворотнюк.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Наташа Королева , НТВ
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