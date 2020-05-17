Анна Семенович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поделилась с подписчицами секретом — как принять себя, свое тело, свой характер такими, какие они есть и не испытывать комплексов.

Певица отмечает, что в мире много людей, которые себя не любят. Многие копаются в себе и намеренно ищут изъяны, но при этом не понимают, что вся их энергия уходит в пустоту. Анна рассказала, что делает она, чтобы всегда оставаться в хорошем расположении духа несмотря ни на что.

«Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе: какая я красивая, добрая и потрясающая», — написала певица.

Семенович подчеркивает, что это не самолюбование, а принятие себя и своего тела. Певица не считает себя некрасивой или непривлекательной, если вдруг обнаружит на лице прыщик. Анна находится в гармонии с собой и миром.