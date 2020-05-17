«Ни породы, ни воспитания»

Все новости на карте

Пользователи Сети назвали образы Брухуновой невежественными и упрекнули ее в отсутствии стиля. По мнению Миро, "люди не любят проныр из народа".

"Уроженка Тулы Танечка — линялое лицо из толпы — вдруг стала жить красиво. Дорогая одежда, путешествия, деньги — все это не может не раздражают линялую бухгалтершу из Тулы или менеджерицу по продаже пластиковых окон из Воронежа", — написала блогер.

Однако она считает, что главная проблема Брухуновой — не одежда и внешность. По словам Миро, она выглядит даже "старательно, аккуратно, чистенько". Возлюбленной Петросяна нужно заняться своими манерами.

"Пряник беспородный. Манера себя держать — тоже. Старательно собирая внешний образ, Танечка забыла собрать себя изнутри… Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский. ".

Миро добавила, что из Брухуновой вышла бы "отличная домработница".