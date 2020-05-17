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«Девка из подворотни»: Миро разнесла Брухунову 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Ни породы, ни воспитания»
Фото: @bruhunova
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о возлюбленной Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Она прокомментировала ситуацию с волной критики, которая обрушилась на избранницу юмориста из-за ее внешнего вида.
Пользователи Сети назвали образы Брухуновой невежественными и упрекнули ее в отсутствии стиля. По мнению Миро, "люди не любят проныр из народа".
"Уроженка Тулы Танечка — линялое лицо из толпы — вдруг стала жить красиво. Дорогая одежда, путешествия, деньги — все это не может не раздражают линялую бухгалтершу из Тулы или менеджерицу по продаже пластиковых окон из Воронежа", — написала блогер.
Однако она считает, что главная проблема Брухуновой — не одежда и внешность. По словам Миро, она выглядит даже "старательно, аккуратно, чистенько". Возлюбленной Петросяна нужно заняться своими манерами.
"Пряник беспородный. Манера себя держать — тоже. Старательно собирая внешний образ, Танечка забыла собрать себя изнутри… Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский. ".
Миро добавила, что из Брухуновой вышла бы "отличная домработница".
"В Брухуновой нет ни породы, ни внутреннего стержня, ни воспитания. Она — такая же девка из подворотни, как и все те, кто пишут ей сейчас гадости. И несмотря на свои вводные Танечка смогла обеспечить себе образ жизни, которому позавидует любая мещанка: сервиз в лучших традициях Яны Рудковской, платочек, как у Грейс Келли, пусть и добытый путем погружения пальчика старого дедушки — сами понимаете, куда".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро разнесла Глюкозу за фигуру и интеллект.
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Женский форум 26
Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Петросян
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