Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19

Певица Любовь Успенская в своих соцсетях (во время прямого эфира в Instagram) сообщила, что потеряла близких из-за COVID-19, призвав всех серьезнее относиться к пандемии.

"Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод". Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей", — рассказала Успенская, не называя имен умерших.

Кроме того, артистка отметила, что и среди ее друзей есть те, кто больны коронавирусом и сейчас лечатся. Но, по словам Любови Успенской, они живут не в России.