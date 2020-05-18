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Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса 

Диана Товсепова 1 час назад
Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Певица Любовь Успенская в своих соцсетях (во время прямого эфира в Instagram) сообщила, что потеряла близких из-за COVID-19, призвав всех серьезнее относиться к пандемии.
"Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод". Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей", — рассказала Успенская, не называя имен умерших.
Кроме того, артистка отметила, что и среди ее друзей есть те, кто больны коронавирусом и сейчас лечатся. Но, по словам Любови Успенской, они живут не в России.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российская певица Наташа Королева рассказала, как сейчас себя чувствует актриса Анастасия Заворотнюк.
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