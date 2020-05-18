Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой

"Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас… При том не я был инициатором, скорее, более она", — признался Сафронов.

При этом художник отметил, что сам он "всегда готов искуситься", но во время их встречи певица употребляла наркотики, а именно "какую-то травку".

"После этого я не мог заснуть", — добавил он.

По словам художника, он более не общался с Ветлицкой после пары встреч.