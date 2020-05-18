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Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой под наркотиками 

Рамблер 31 минуту назад
Сафронов рассказал о сексе с Ветлицкой
Фото: Natalia Vetlitskaya/Facebook
Известный художник Никас Сафронов рассказал про сексуальные отношения с певицей Натальей Ветлицкой в шоу "Секрет на миллион".
"Была такая история в начале 90-х. Мы познакомились на какой-то вечеринке, она пришла ко мне и что-то там у нас… При том не я был инициатором, скорее, более она", — признался Сафронов.
При этом художник отметил, что сам он "всегда готов искуситься", но во время их встречи певица употребляла наркотики, а именно "какую-то травку".
"После этого я не мог заснуть", — добавил он.
По словам художника, он более не общался с Ветлицкой после пары встреч.
Ранее "Рамблер" сообщал, как у певицы Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус.
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Звёзды , Никас Сафронов , Наталья Ветлицкая
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