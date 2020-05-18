Дочь Кроуфорд показалась в белье и с гипсом 

Дочери американской супермодели Синди Кроуфорд уже 18 лет. Красотка Кайя Гербер уже позирует не хуже матери и публикует откровенные фото. На последних снимках девушка запечатлена в нижнем белье со сломанной рукой.

Так, Кайя позирует на фото в своем Instagram в комплекте цвета хаки и с гипсом на руке.

@kaiagerber

Девушка показала также фото рентгеновского снимка кисти с переломом и написала, что с ней произошел инцидент, но сейчас "все в порядке".