Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Кроуфорд показалась в белье и с гипсом 

Рамблер 5 часов назад
Дочь Кроуфорд показалась в белье и с гипсом
Фото: @kaiagerber
Дочери американской супермодели Синди Кроуфорд уже 18 лет. Красотка Кайя Гербер уже позирует не хуже матери и публикует откровенные фото. На последних снимках девушка запечатлена в нижнем белье со сломанной рукой.
Так, Кайя позирует на фото в своем Instagram в комплекте цвета хаки и с гипсом на руке.
@kaiagerber
Девушка показала также фото рентгеновского снимка кисти с переломом и написала, что с ней произошел инцидент, но сейчас "все в порядке".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как модель восхитила подписчиков фото без белья.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев
Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
Что стало с внебрачными детьми российских актеров
Что стало с внебрачными детьми российских актеров
Найдено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби
Найдено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
02:09
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
Дети Здоровье
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
06:09
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
Здоровье Красота
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
00:45
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Дом и сад
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение