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Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе собственного бренда нижнего белья 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Кардашьян появилась в рекламе нижнего белья
Фото: @kimkardashian
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст приняла участие в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных фото 39-летняя знаменитость демонстрирует несколько корректирующих комплектов разных цветов из новой летней коллекции марки. В частности, она позирует в обтягивающих велосипедках, кроп-топе, трусах на завышенной талии и бюстгальтере.
@kimkardashian
В описании к публикации Кардашьян отмечает, что нижнее белье поступит в продажу 21 мая. Стоимость изделий на сайте бренда Skims варьируется от 22 до 48 долларов (от 1592 до 3400 рублей).
В мае в ассортименте компании Ким Кардашьян-Уэст Skims появились медицинские маски в тон кожи за 8 долларов (585 рублей) и была обругана. В продажу поступили изделия пяти разных цветов. Покупатели раскритиковали новую продукцию, усомнившись в эффективности товара. «В них даже нет фильтра, зачем они вообще нужны?» — поинтересовался один из клиентов.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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