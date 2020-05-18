Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Цывиной закатил громкую вечеринку вскоре после смерти матери 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Сын Цывиной закатил вечеринку после смерти матери
Фото: Teleprogramma.pro
Сын актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни чуть больше года назад, Евгений Благонравов, как уверяют подруги его матери, вскоре после смерти родительницы закатил громкую вечеринку, посвященную своему дню рождения. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Сын Цывиной не хочет делить наследство с сестрой/Кадр из программы "Ты не поверишь!"
Как уверяют женщины, после смерти Цывиной Евгений собирал деньги на похороны матери. Все удалось набрать около двух миллионов рублей. Вот только часть денег пошла не по назначению. К примеру, на могиле до сих пор не установлен памятник, хотя прошло больше года.
Сейчас Евгений живет в доме своей матери. Он не собирается делиться наследством с сестрой в равных долях. Как известно, дочь Цывиной Зинаида с четырех лет живет в Америке.
больше по темеЗа неделю до смерти Ирина Цывина причастилась и исповедовалась в церквиНеужели актриса предчувствовала скорый уход из жизни?
Как считают подруги актрисы, сейчас брат и сестра из-за денег готовы убить друг друга. Кстати, подруги Цывиной утверждают, что Евгений Благонравов сделал ремонт в квартире матери. При этом на тот момент он еще не вступил в права наследства.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ох, на зависть! Фигурка бомба»: Лопырева в мини-бикини блеснула бронзовым загаром «Ох, на зависть! Фигурка бомба»: Лопырева в мини-бикини блеснула бронзовым загаром «Она сейчас очень стройная»: Васильев рассказал, насколько за время болезни похудела Бабкина «Она сейчас очень стройная»: Васильев рассказал, насколько за время болезни похудела Бабкина Эпатажный сын Елены Яковлевой вновь решился на эксперименты с внешностью Эпатажный сын Елены Яковлевой вновь решился на эксперименты с внешностью
Женский форум
Звёзды , Евгений Благонравов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
«Мисс монобровь» показала фото в купальнике
«Мисс монобровь» показала фото в купальнике
Девушек в стрингах обвинили в провокации мужчин
Девушек в стрингах обвинили в провокации мужчин
Эротическая модель стала ухаживать за больными
Эротическая модель стала ухаживать за больными
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
02:09
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
Дети Здоровье
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
06:09
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
Здоровье Красота
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
00:45
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Дом и сад
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение