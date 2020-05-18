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Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда 

Lenta.ru 3 часа назад
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном ролике 28-летняя Ратаковски запечатлена в купальнике с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей. Ее образ дополнен рубашкой с короткими рукавами той же расцветки, а из аксессуаров на знаменитости — небольшие серьги-кольца и две золотистые подвески.
«Новая коллекция @inamoratawoman для нее и для него выйдет 19 мая», — подписала супермодель видео, набравшее больше полутора миллионов просмотров.
Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски. «Горячо!», «Я бы продал части своего тела, чтобы оказаться с тобой в одной комнате», «Ты невероятно красива!», «Могу смотреть на это видео целыми днями», — комментировали они публикацию.
Ранее Эмили Ратаковски в рамках интервью для издания GQ оправдала свою тягу к вызывающим фото нуждой. По словам модели, она позировала обнаженной и зарабатывала на этом не для самовыражения, а ради выживания. «Модельный бизнес потрясающим образом помог мне встать на ноги и обрести стабильность», — добавила Ратаковски.
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