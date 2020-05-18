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Сын Яковлевой вновь решился на эксперименты с внешностью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сын Яковлевой вновь экспериментирует с внешностью
Фото: @tdbndie
Единственный сын 59-летней актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных периодически появляется на страницах таблоидов и в интернет-пространстве. И вовсе не из-за каких-то выдающихся данных или талантов — 27-летний парень удивляет публику своим эпатажным появлением.
Полностью покрыв свое тело татуировками, Денис в какой-то момент решил свести их и яростно принялся за дело, обратившись к специалистам, и хвастаясь результатами их труда в Сети. Однако после того, как его бросила девушка, Шальных еще добавил перманентных рисунков на лице, сославшись на то, что теперь его чистая кожа — бессмысленна.
@tdbndie
Парень также будоражил Сеть сменой цвета волос — от розового до блонды. И вот новая смена имиджа — на сей раз молодой мужчина предстал перед публикой в образе интеллигентного брюнета с короткой стрижкой и в очках. Похоже, что парень решил взяться за ум. В личном блоге он сообщил, что прошел обучение у супер-мастеров и вновь стал работать парикмахером.
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Звёзды , Денис Шальных , Елена Яковлева
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