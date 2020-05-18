Супермодель попозировала в откровенном бикини 

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски очень любит мини-бикини и даже владеет своим брендом Inamorata.

28-летняя красавица с польскими корнями уже давно пленила всех своей точеной фигуркой, и каждое новое фото только добавляет ей поклонников.

На последней публикации Эмили позирует в крошечном бикини своего же бренда. При этом она накинула на плечи рубашку с таким же принтом и соблазнительно подвязывает ее на видеоролике.

Разгоряченные поклонники снова восхитились формами модели.