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Супермодель попозировала в откровенном бикини 

Рамблер 3 часа назад
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски очень любит мини-бикини и даже владеет своим брендом Inamorata.
28-летняя красавица с польскими корнями уже давно пленила всех своей точеной фигуркой, и каждое новое фото только добавляет ей поклонников.
На последней публикации Эмили позирует в крошечном бикини своего же бренда. При этом она накинула на плечи рубашку с таким же принтом и соблазнительно подвязывает ее на видеоролике.
Разгоряченные поклонники снова восхитились формами модели.
Ранее "Рамблер" сообщал, как всех удивила дочь супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя красавица Кайя Гербер.
Звёзды , Видео , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
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