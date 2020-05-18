Многие женщины гордятся своим большим бюстом, но некоторым он доставляет большие неудобства. Так, некоторые решаются на редукционную маммопластику — уменьшение груди. "Рамблер" собрал звезд, которые решились изменить себя.

Алена Водонаева

Звезда "Дома 2" тоже решилась на подобную операцию. По словам девушки, ей надоедали вопросы о том, своя ли у нее грудь. Кроме того, после родов и кормления малыша она увеличилась с третьего до пятого размера и потеряла форму. Несколько лет Водонаева искала подходящего врача, но нашла его в России. Из-за пышного бюста у знаменитости начались проблемы со спиной и подбором одежды. В итоге ей сделали размер груди 2,5.

«Понимаете, у меня уже в 16 лет был такой большой размер… Полжизни слышу вопрос: "Своя?". "Посмотрите на мою маму"», — говорила Водонаева перед операцией.

Анна Семенович

@ann_semenovich

Эта звезда знакома многим благодаря пышным формам, но не все обратили внимание на то, что у певицы они уменьшились. По словам знаменитости, она решилась на это в 2016 году после того, как ей поставили диагноз "гигантомастия" — его ставят всем девушкам с бюстом больше шестого размера. Из-за проблем со здоровьем Семенович решилась на уменьшение груди. Она рассказала, что делала операцию в США у врача голливудских звезд. В итоге из девятого размера женщина получила пятый.

"Есть такой диагноз, он называется гигантомастия. Его ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограммов. Гигантомастия — особенность организма: как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь", — призналась она.

Екатерина Варнава

@kativarnava

Еще одна телезвезда делала операцию по уменьшению в груди. Варнава призналась, что уже в 16 лет у нее был шестой размер, для которого она не могла найти подходящее белье. Ей пришлось делать операцию дважды. Первая прошла в США, а вторая — в России после похудения. Дело в том, что после первого вмешательства у нее остался шов, который давил на лимфоузел.