Сын Яковлевой вновь экспериментирует с внешностью 

Сын популярной российской актрисы Елены Яковлевой, 27-летний Денис Шальных, часто становится предметом громких обсуждений из-за своего внешнего вида.
Так, в начале Денис покрыл все свое тело татуировками, а потом начал их сводить. Вскоре его бросила девушка, и он заявил, что теперь чистое тело для него бессмысленно, и добавил еще пару рисунков себе на лицо.
Он экспериментировал и с волосами, окрашивая их то в блонд, то в розовый, но теперь удивил всех своей "интеллигентной" короткой стрижкой, темными волосами и очками.
@tdbndie
Татуировки при этом все еще остались "сиять" на его лице.
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