Сын Яковлевой вновь экспериментирует с внешностью 

Так, в начале Денис покрыл все свое тело татуировками, а потом начал их сводить. Вскоре его бросила девушка, и он заявил, что теперь чистое тело для него бессмысленно, и добавил еще пару рисунков себе на лицо.

Он экспериментировал и с волосами, окрашивая их то в блонд, то в розовый, но теперь удивил всех своей "интеллигентной" короткой стрижкой, темными волосами и очками.

@tdbndie

Татуировки при этом все еще остались "сиять" на его лице.