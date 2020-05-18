Виагра и гробы: что рекламируют звезды ради денег

Огромную часть дохода звездам приносят не только концерты и крупные роли в кино, но и реклама. Но пока одни знаменитости соглашаются рекламировать лишь определенный перечень товаров, другие готовы стать "лицом" любого бренда, лишь бы заработать побольше денег. О самых странных вещах, которые нам пытались продать звезды, расскажет "Рамблер".

Средства для потенции

Кадр из рекламы

Игрушки для взрослых

Голливудские звезды также не чураются "стыдных" реклам. К примеру, Гвинет Пэлтроу активно рекламировала игрушки для взрослых на своем сайте Goop. Благодаря этой рекламе поклонники актрисы узнали о ее предпочтениях в постели, а также о том, что одна из игрушек Пэлтроу стоит 15 тысяч долларов.

Гробы

@nashvillecasketsales

Одна из самых провокационных реклам появилась еще в 2001 году. Именно тогда солист рок-группы Kiss Джин Симмонс прорекламировал Kiss Kasket — гроб, украшенный снимками участников знаменитого коллектива. Очевидно, продукт предназначался для самых преданных фанатов группы.