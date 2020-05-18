Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гробы и средства для потенции: что рекламируют звезды ради денег 

Мира Маркина 2 часа назад
Виагра и гробы: что рекламируют звезды ради денег
Фото: Кадр из сериала "Кухня"
Огромную часть дохода звездам приносят не только концерты и крупные роли в кино, но и реклама. Но пока одни знаменитости соглашаются рекламировать лишь определенный перечень товаров, другие готовы стать "лицом" любого бренда, лишь бы заработать побольше денег. О самых странных вещах, которые нам пытались продать звезды, расскажет "Рамблер".

Средства для потенции

Кадр из рекламы
Ксения Собчак, Максим Виторган, Сергей Шнуров, Анна Семенович и Дмитрий Нагиев — эти и другие звезды рекламировали препараты для улучшения потенции. Впрочем, Нагиев соглашается рекламировать тот или иной продукт регулярно: зрители могли увидеть его в рекламе МТС, Мирамистина, конфет и банков. Неудивительно, что он согласился стать лицом средства для повышения потенции.

Игрушки для взрослых

Голливудские звезды также не чураются "стыдных" реклам. К примеру, Гвинет Пэлтроу активно рекламировала игрушки для взрослых на своем сайте Goop. Благодаря этой рекламе поклонники актрисы узнали о ее предпочтениях в постели, а также о том, что одна из игрушек Пэлтроу стоит 15 тысяч долларов.

Гробы

@nashvillecasketsales
Одна из самых провокационных реклам появилась еще в 2001 году. Именно тогда солист рок-группы Kiss Джин Симмонс прорекламировал Kiss Kasket — гроб, украшенный снимками участников знаменитого коллектива. Очевидно, продукт предназначался для самых преданных фанатов группы.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Женский форум
Звёзды , Максим Виторган , Дмитрий Нагиев , Гвинет Пэлтроу , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Анна Семенович , МТС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
Смотрите ваш любовный гороскоп на 18 — 24 мая
В Сети раскрыли, что иностранцы думают о россиянках
В Сети раскрыли, что иностранцы думают о россиянках
Трикини — новый тренд пандемической моды
Трикини — новый тренд пандемической моды
Секреты обольщения японских гейш
Секреты обольщения японских гейш
Видео
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
09:28
Конфузы звезд, о которых они мечтают забыть
Звёзды
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
02:09
11-летняя российская силачка пошла на рекорд
Дети Здоровье
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
06:09
Как заподозрить диабет, посмотрев на ногти
Здоровье Красота
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
00:45
Хозяйка показала кухонный трюк, изумивший Сеть
Дом и сад
Как отдалить наступление старческого слабоумия
09:45
Как отдалить наступление старческого слабоумия
Здоровье Психология
Сколько должен стоить хороший чай
20:05
Сколько должен стоить хороший чай
Еда
Как победить боль в спине
06:07
Как победить боль в спине
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение