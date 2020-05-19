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Джастин Бибер погрустил из-за потери девственности до брака 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бибер погрустил из-за потери девственности до брака
Фото: @justinbieber
Канадский поп-певец Джастин Бибер погрустил из-за потери девственности до брака с моделью Хейли Болдуин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, когда отвечал на вопросы фанатов.
Артист заявил, что ни о чем не жалеет в жизни, так как случившееся с ним события делают его тем человеком, которым он стал сейчас. При этом он отметил, что отказался бы от секса до брака, если бы у него была возможность вернуться в прошлое.
«Знаю, что это звучит безумно. Секс может сбивать с толку, когда ты вступаешь в интимные отношения с кем-либо», — отметил 26-летний исполнитель.
В 2019 году Бибер рассказал, что с Болдуин у него не было никаких интимных отношений до свадьбы. Артист признался, что раньше у него была зависимость от секса, которая «давно перестала приносить ему какое-то удовольствие». В связи с этим он решил воздержаться на год, чтобы «очистить свою душу».
Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До брака он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.
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Звёзды , Красивый секс , После секса , Интимная жизнь , Хейли Болдуин , Стивен Болдуин , Джастин Бибер
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