Что стало с внебрачными детьми российских актеров

Часто разные интриги и скандалы, связанные со звездами, интересуют публику гораздо больше, чем их творческие достижения. Учитывая это, мы решили не рассказывать о лучших ролях артистов или приводить их биографии, а выяснить, как сложились судьбы их внебрачных детей…

Да, да, вам не показалось! Оказывается, у многих звезд российского шоу-бизнеса были интрижки на стороне, которые завершились появлением новой жизни.

Кристина Тилер, дочь Александра Серова

Известный российский певец однажды стал героем крупного скандала. Произошло это в 2013 году — тогда на шоу «Говорим и показываем» пришла девушка по имени Кристина Тилер и потребовала от Серова 100 миллионов рублей, утверждая, что она — его дочь.

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Мужчина отказывался признавать наследницу, но экспертиза ДНК подтвердила их родство. Оказалось, что девочка появилась на свет от случайной связи Александра Серова с некой Надеждой Тилер. Артисту действительно пришлось до 18 лет выплачивать своей внебрачной дочери алименты, но дальнейшие отношения у них не сложились.

Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова

Владимир Любимцев появился на свет в 1989 году после романа Пореченкова с Ириной Любимцевой. Так как влюбленные уже скоро расстались, актер даже не подозревал о существовании сына. О том, что у него есть уже взрослый наследник, Пореченков узнал, когда парню было 19 лет.

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К счастью, отец и сын быстро нашли общий язык и по сей день поддерживают общение. Несколько лет назад Володя и сам стал папой: свою дочь — внучку Пороченкова — они с женой назвали Мирославой.

Николь Муинго, дочь Владимира Кузьмина

Чтобы убедиться, что Николь и правда дочь Владимира Кузьмина, не нужно проводить никаких тестов! Девушка выросла точной копией отца, и это даже при том, что она… мулатка. Много лет назад мать Николь, Татьяна Муинго, которая была поклонницей его творчества, заинтересовала Владимира, и между ними вспыхнул кратковременный роман.

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Уже скоро женщина поняла, что беременна, но говорить об этом артисту не стала. Татьяна переехала в США, где они с Николь живут до сих пор. Лишь в 2013 году Кузьмин впервые увидел свою дочь, а уже в 2017 девушка приехала в Россию, чтобы сняться в шоу Андрея Малахова . Теперь она регулярно приезжает на историческую Родину отца и отмечает Новый год со своей русской семьей.

Саша и Иван, дети Сергея Безрукова

Сергей Безруков успел обзавестись на стороне стразу двумя детьми. Но самое главное, что Александра и Иван родились, когда актер еще состоял в отношениях с первой супругой Ириной Безруковой , с разницей в три года. В 2013 году о секрете Сергея стало известно журналистам.

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Позднее и сам актер рассказал о внебрачных детях. По его словам, Саша и Иван появились на свет в результате его связи с певицей и актрисой Кристиной Смирновой . Сейчас дети живут вместе с матерью в Великобритании, но иногда встречаются с отцом.

Саша Гордон, дочь Александра Гордона

В 2012 году у одного из самых известных телеведущих России родилась вторая дочь — Александра. Вот правда матерью девочки оказалась не его тогдашняя супруга, с которой он женился в декабре 2011 года, а журналистка из Краснодара Елена Пашкова

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Гордон и Пашкова какое-то время поддерживали романтическую связь и даже вместе появлялись на публике, но построить длительные отношения им не удалось. Когда Елена узнала о своей беременности, Александр уже встречался с будущей супругой Ниной. Позднее ведущий признал внебрачную дочь и даже даже дал ей свою фамилию.

Дарья Михалкова, дочь Андрея Кончаловского

Судя по всему, Андрей Кончаловский — мужчина очень любвеобильный. За всю жизнь у режиссера было пять жен и некоторое количество внебрачных связей. Так сложилось, что детей у него тоже пятеро, но одна из них — дочь Дарья Михалкова — как раз таки и родилась в результате случайного романа.

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Позднее Кончаловский признался, что много лет даже не подозревал о существовании Дарьи. Но в итоге отец и дочь все же познакомились. Девушке к тому моменту уже исполнилось 16 лет.