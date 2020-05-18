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Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев 

Lenta.ru 41 минуту назад
Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев
Фото: Depositphotos
Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку геев. Снимок появился в ее -аккаунте.
39-летняя знаменитость попозировала обнаженной в колготках в сетку и туфлях на каблуках на фоне радужного флага. На размещенном кадре ее оголенные части тела прикрыты красными цветами.
«Любовь есть любовь»,
— подписала изображение Хилтон.
@parishilton
Подписчики актрисы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Ты самая милая и добрая девушка», — написал один. «Ты великая женщина! Восхищаюсь тобой каждый день», — подчеркнул второй. «Худая красотка», — высказался третий. «Вау, Пэрис, горячее фото!» — заключил четвертый.
Всемирный день борьбы против гомофобии и трансфобии (The International Day Against Homophobia and Transphobia) отмечается ежегодно 17 мая с 2006 года. Дата была выбрана в честь исключения гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.
В апреле Пэрис Хилтон снялась для популярного журнала Rollacoaster топлес. Актрису запечатлели среди пальм без бюстгальтера в черных шортах с цветочным принтом, колготках из полупрозрачной ткани и перчатках. На фото она прикрывает обнаженную грудь рукой.
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Звёзды , Пэрис Хилтон
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