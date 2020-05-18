73-летняя российская актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19. Об этом сообщили СМИ.
Так, у актрисы заподозрили коронавирус из-за повышенной температуры и сильного кашля, и госпитализировали в клинику. Однако звезда, не дождавшись результата теста, решила покинуть клинику, и теперь ей грозит штраф.
Сама Васильева объяснила, что боялась подхватить вирус в клинике.
"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что", — заявила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Дана Борисова помогла Васильевой с госпитализацией.