Все новости на карте

73-летняя российская актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19. Об этом сообщили СМИ.

Так, у актрисы заподозрили коронавирус из-за повышенной температуры и сильного кашля, и госпитализировали в клинику. Однако звезда, не дождавшись результата теста, решила покинуть клинику, и теперь ей грозит штраф.

Сама Васильева объяснила, что боялась подхватить вирус в клинике.