33-летняя Полина Гагарина разводится со вторым мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги приняли решение о разводе спустя шесть лет совместной жизни. Еще недавно наставница детского шоу «Голос» делилась с аудиторией трогательными семейными видео, на котором Дмитрий с особой нежностью нянчится с их общей дочерью Мией и учит девочку играть в футбол, а уже в понедельник, 18 мая, журналисты выяснили, что у Гагариной и Исхакова не все гладко в семейной жизни.

По предварительной информации, певица и фотограф вот уже несколько месяцев не живут вместе. Раньше сей факт нельзя было предположить, ведь влюбленные продолжали периодически делиться общими кадрами в соцсетях. Кроме прочего, Исхаков потерял должность генерального директора ООО, которое носит фамилию Полины. Сейчас его обязанности исполняет некая Юлия Экс, сообщает Super.

Сам Исхаков факт прощания с певицей не подтвердил, но и не опроверг.

«Он пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было»,

— делятся информацией корреспонденты.