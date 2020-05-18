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Полина Гагарина разводится со вторым мужем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
33-летняя Полина Гагарина разводится со вторым мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги приняли решение о разводе спустя шесть лет совместной жизни. Еще недавно наставница детского шоу «Голос» делилась с аудиторией трогательными семейными видео, на котором Дмитрий с особой нежностью нянчится с их общей дочерью Мией и учит девочку играть в футбол, а уже в понедельник, 18 мая, журналисты выяснили, что у Гагариной и Исхакова не все гладко в семейной жизни.
По предварительной информации, певица и фотограф вот уже несколько месяцев не живут вместе. Раньше сей факт нельзя было предположить, ведь влюбленные продолжали периодически делиться общими кадрами в соцсетях. Кроме прочего, Исхаков потерял должность генерального директора ООО, которое носит фамилию Полины. Сейчас его обязанности исполняет некая Юлия Экс, сообщает Super.
Сам Исхаков факт прощания с певицей не подтвердил, но и не опроверг.
«Он пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было»,
— делятся информацией корреспонденты.
Напомним, если информация подтвердится, для Гагариной это станет уже второй неудачный брак. После отношений с актером Петром Кисловым Полина воспитывает сына Андрея.
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Звёзды , Видео , Петр Кислов , Полина Гагарина
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