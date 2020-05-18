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Гагарина разводится со вторым мужем 

Диана Товсепова 3 часа назад
Гагарина разводится со вторым мужем
Фото: @gagara1987
33-летняя певица Полина Гагарина, по данным СМИ, разводится со вторым мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым, после шести лет совместной жизни.
По предварительной информации, Гагарина и Исхаков вот уже несколько месяцев не живут вместе, однако раньше об этом мало кто думал, так как они продрлжали публиковать совместные фото.
При этом, Исхаков лишился должности генерального директора ООО, которое носит фамилию Полины. В настоящий момент, как сообщает Super, его обязанности исполняет некая Юлия Экс.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса и телеведущая Агата Муцениеце также поставила точку с актером Павлом Прилучным.
Видео дня. Татьяна Буланова снова слегла
Звёзды , Агата Муцениеце , Полина Гагарина
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