Блогер Лена Миро прокомментировала новость о переносе свадьбы Натальи Водяновой с Антуаном Арно.
Модель сообщила, что церемония бракосочетания состоится через год.
«Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали. Для меня это не проблема. Антуан говорил: "Может, осенью?". Но я: "Нет-нет, мы ждем лета спокойно". Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм», — заявила Водянова.
Она сделала акцент на том, что сама стала инициатором переноса свадьбы. Однако, по мнению Миро, это неправда: Водянова оправдывается, чтобы "сохранить лицо".
"Вот вы верите в то, что наша Наташка, которая 10 лет высиживала предложение руки и сердца от миллиардера-мажора, родив ему вне брака двух детей, сама перенесла свадьбу на год? И не просто перенесла, а еще и отвергла предложение жениха пожениться побыстрее. Чушь собачья! Наши девки, выросшие в подворотне, так себя не ведут", — написала блогер.
Миро считает, что причина переноса свадьбы — родители жениха, которые не хотят впускать модель в свою семью. А торжества, по мнению блогера, не будет совсем.
"Прошлое у Натальи сомнительное, и никакие благотворительные фонды с подозрительной, на мой взгляд, деятельностью, такое прошлое ластиком не сотрут. Коронавирус — всего лишь удобный повод интеллигентно слить бракосочетание, которое, в принципе, никто не собирался и совершать".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро высказалась о разводе Джигана и Самойловой.