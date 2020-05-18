Модель сообщила, что церемония бракосочетания состоится через год.

«Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали. Для меня это не проблема. Антуан говорил: "Может, осенью?". Но я: "Нет-нет, мы ждем лета спокойно". Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм», — заявила Водянова.

Она сделала акцент на том, что сама стала инициатором переноса свадьбы. Однако, по мнению Миро, это неправда: Водянова оправдывается, чтобы "сохранить лицо".

"Вот вы верите в то, что наша Наташка, которая 10 лет высиживала предложение руки и сердца от миллиардера-мажора, родив ему вне брака двух детей, сама перенесла свадьбу на год? И не просто перенесла, а еще и отвергла предложение жениха пожениться побыстрее. Чушь собачья! Наши девки, выросшие в подворотне, так себя не ведут", — написала блогер.

Миро считает, что причина переноса свадьбы — родители жениха, которые не хотят впускать модель в свою семью. А торжества, по мнению блогера, не будет совсем.