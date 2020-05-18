Признанные иконы стиля иногда позволяют себе довольно странный выбор одежды — то они надевают платья, которые не столько скрывают, сколько открывают напоказ все, что только можно. То выбирают наряды закрытые, но настолько тесные, что вообще непонятно, как в них можно перемещаться без риска свалиться и свернуть себе шею? Зато, конечно, спору нет — блеск во всей красе, как он есть. В буквальном смысле.

1. Ким Кардашьян

Понятно, что при внешних данных светской львицы ей можно одеваться вообще во что угодно — а если это наряд, который подчеркивает ее прелести, то удивительно, как окружающие не слепнут от подобной красоты. Кардашьян обожает подчеркивать свою фигуру с пышными бедрами и грудью. И, надо признать, выглядит в латексе действительно эффектно.

2. Хлои Кардашьян

Видимо, у них это фамильное: ничем другим пристрастие к такого рода платьям не объяснить. С другой стороны, и умению подавать себя в выгодном свете восходящей звезде шоу-бизнеса есть у кого поучиться — и это хорошо заметно.

3. Пэрис Хилтон

Эта красотка точно знает, как привлечь к себе внимание — на протяжение долгих лет она является одной из самых стильных знаменитостей, чьи наряды копируют и повторяют (даже если их эстетическая ценность оказывается, мягко сказать, сомнительной). Вот и в этом случае платье вызывает желание встать по стойке смирно и на всякий случай не говорить лишнего.

4. Крисси Метц

Эту актрису никак не смущает строение ее тела: посмотрите, как непринужденно она демонстрирует его в довольно смелом платье. Ее образ производит впечатление изящества и свободы — всем стоило бы взять на вооружение такую решимость выглядеть хорошо.

5. Рита Ора

Вид исключительно соблазнительный и стройный — одно непонятно: как, во имя всего святого, она надевала это платье? Приз за сообразительность и умение находить возможность носить вторую кожу так убедительно.

6. Белла Хадид

Ни одна подборка самых ярко одетых признанных красавиц мира не обходится без этой модели: вот и здесь ее образ пришелся как нельзя кстати. С фигурой Беллы можно позволить себе и такое вызывающее декольте, и настолько узкую юбку.

7. Кэти Перри

Просто удивительно, как певица умудрилась совместить смелость и дерзость облегающего латексного платья с невинностью и свежестью беби-долл образа. Высший пилотаж — не у всякой яркой женщины получится совместить настолько разные составляющие.

8. Ники Минаж

Вам тоже кажется, что звезда рэпа выбрала какой-то слишком карамельный образ? Он ей очень идет, поскольку в фигуре все на месте и все в порядке, но сочетание блеска латекса с пышностью форм и таким оттенком розового дает ощущение излишне приторное.

9. Дженнифер Меткалф

Этот образ очень легко представить на томной подружке Кролика Роджера, правда? Некоторым вполне земным женщинам тоже удается выглядеть в подобных платьях по-настоящему сногсшибательно.

10. Бейонсе

У некоторых женщин подобное платье воспринималось бы как «я надену все лучшее сразу» — и платье в облипку, и блеск латекса, и пудровый розовый. И блеск бусин и стразов. Но в случае с Бейонсе наряд смотрится до странности органично — вот что значит экзотическая внешность.

Какой из нарядов вы хотели бы, возможно, когда-то повторить на себе?