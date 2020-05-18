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Виктория Дайнеко удивила подписчиков дерзким образом 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере
Фото: @victoriadaineko
Певица Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками фото в кружевном бюстгальтере. Снимок звезда опубликовала в своем Instagam-аккаунте.
Пикантное фото 33-летней певицы сделано в салоне автомобиля. Дайнеко позирует в черном жакете, классических брюках и бюстгальтере. Образ дополнили легкие локоны и макияж.
"Были же времена", — подписала снимок певица.
@victoriadaineko
Публикация собрала почти десять тысяч лайков. Пользователи Сети восхитились внешним видом звезды. Один из подписчиков даже предложил Дайнеко выйти за него замуж. На что певица с иронией ответила:
"Завтра. Я буду в маске и перчатках".
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Звёзды , Виктория Дайнеко
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