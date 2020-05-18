Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере

Певица Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками фото в кружевном бюстгальтере. Снимок звезда опубликовала в своем Instagam-аккаунте.

Пикантное фото 33-летней певицы сделано в салоне автомобиля. Дайнеко позирует в черном жакете, классических брюках и бюстгальтере. Образ дополнили легкие локоны и макияж.

"Были же времена", — подписала снимок певица.

@victoriadaineko

Публикация собрала почти десять тысяч лайков. Пользователи Сети восхитились внешним видом звезды. Один из подписчиков даже предложил Дайнеко выйти за него замуж. На что певица с иронией ответила: