Дайнеко сверкнула грудью в бюстгальтере

Певица Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками фото в кружевном бюстгальтере. Снимок звезда опубликовала в своем Instagam-аккаунте.
Пикантное фото 33-летней певицы сделано в салоне автомобиля. Дайнеко позирует в черном жакете, классических брюках и бюстгальтере. Образ дополнили легкие локоны и макияж.
"Были же времена", — подписала снимок певица.
@victoriadaineko
Публикация собрала почти десять тысяч лайков. Пользователи Сети восхитились внешним видом звезды. Один из подписчиков даже предложил Дайнеко выйти за него замуж. На что певица с иронией ответила:
"Завтра. Я буду в маске и перчатках".
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