Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались

Слухи о том, что в звездной семье не все ладно, появились несколько месяцев назад. Теперь звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» подтвердил разрыв с супругой.

Звезда «Беверли Хиллз 90210» рассказал, что они с женой не живут вместе с конца 2019 года. Он добавил, что всегда будет любить и уважать Меган, несмотря на то, что они выбрали разные пути в жизни.

Поклонники пары посчитали, что Брайан выступил с заявлением после того, как Меган Фокс сфотографировали в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly, сообщает издание InTouchWeekly. Грин посчитал нужным лично развеять слухи.

Брайан рассказал, Что Меган и Колсон Бейкер (настоящее имя исполнителя) познакомились на съемочной площадке. «Сам я его лично не знаю, но Меган про него рассказывала. Они просто хорошие друзья и проводят вместе некоторое время», — отметил актер.

Брайан добавил: «Я уважаю ее выбор. Не хочу, чтобы люди думали, что она злодейка, а я жертва. Я не мог спать после того, как в Сети появились ее фото с Колсоном».

Актер признался, что предчувствовал расставание с женой. «Мне приснился сон, что она вернется со съемок и отдалится от меня. Так и получилось», — разоткровенничался он.

Брайан Остин Грин добавил, что расстается с супругой друзьями: «Я всегда буду рядом, мы будем вместе отмечать семейные праздники». И в то же время он со слезами добавил: «Это очень тяжело, отказываться от жизни, которая была у тебя больше 15 лет, меняться. Сейчас у меня внутри пустота. Она была моим лучшим другом столько слет, я не хочу потерять это».

Меган Фокс и Брайан Остин Грин начали встречаться в 2004 году, когда ей было 18 лет, а ему — 30. Их помолвка произошла два года спустя, а поженились они в 2010-м. У экс-супругов есть трое сыновей: 7-летний Ноа, 6-летний Боди и Джорни, которому в августе исполнится 4. Брайана и Меган не раз осуждали за то, что они растят мальчиков как девочек. Все они носят длинные волосы, а иногда родители позволяли им наряжаться в платья.

Отметим, что в отношениях в звездной паре не всегда все было гладко: они уже расставались в 2015 году, Меган даже подавала на развод. Но через год они вновь воссоединились.