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Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 16 лет отношений 

Passion.ru и ещё 2 3 часа назад
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались
Фото: Passion.ru
Слухи о том, что в звездной семье не все ладно, появились несколько месяцев назад. Теперь звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» подтвердил разрыв с супругой.
Брайан Остин Грин подтвердил в своем шоу, что расстался с женой — звездой фильма «Тело Дженнифер», актрисой Меган Фокс.
Звезда «Беверли Хиллз 90210» рассказал, что они с женой не живут вместе с конца 2019 года. Он добавил, что всегда будет любить и уважать Меган, несмотря на то, что они выбрали разные пути в жизни.
Поклонники пары посчитали, что Брайан выступил с заявлением после того, как Меган Фокс сфотографировали в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly, сообщает издание InTouchWeekly. Грин посчитал нужным лично развеять слухи.
Брайан рассказал, Что Меган и Колсон Бейкер (настоящее имя исполнителя) познакомились на съемочной площадке. «Сам я его лично не знаю, но Меган про него рассказывала. Они просто хорошие друзья и проводят вместе некоторое время», — отметил актер.
Брайан добавил: «Я уважаю ее выбор. Не хочу, чтобы люди думали, что она злодейка, а я жертва. Я не мог спать после того, как в Сети появились ее фото с Колсоном».
Актер признался, что предчувствовал расставание с женой. «Мне приснился сон, что она вернется со съемок и отдалится от меня. Так и получилось», — разоткровенничался он.
Брайан Остин Грин добавил, что расстается с супругой друзьями: «Я всегда буду рядом, мы будем вместе отмечать семейные праздники». И в то же время он со слезами добавил: «Это очень тяжело, отказываться от жизни, которая была у тебя больше 15 лет, меняться. Сейчас у меня внутри пустота. Она была моим лучшим другом столько слет, я не хочу потерять это».
Меган Фокс и Брайан Остин Грин начали встречаться в 2004 году, когда ей было 18 лет, а ему — 30. Их помолвка произошла два года спустя, а поженились они в 2010-м. У экс-супругов есть трое сыновей: 7-летний Ноа, 6-летний Боди и Джорни, которому в августе исполнится 4. Брайана и Меган не раз осуждали за то, что они растят мальчиков как девочек. Все они носят длинные волосы, а иногда родители позволяли им наряжаться в платья.
Отметим, что в отношениях в звездной паре не всегда все было гладко: они уже расставались в 2015 году, Меган даже подавала на развод. Но через год они вновь воссоединились.
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Звёзды , Брайан Остин , Меган Фокс
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