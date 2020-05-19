Лера Кудрявцева едва не погибла от рук бойфренда

На первый взгляд жизнь Леры — сплошной праздник: красивые наряды, торжественные церемонии, постоянное общение со знаменитостями… И до какого-то времени никто даже представить себе не мог о том ужасе, который пришлось пережить известной ведущей.

Барабанщик Сергей и сын Жан

Юной девушкой Лера влюбилась. Да не в кого-то, а в музыканта популярнейшей в то время группы «Ласковый май». Сергей Ленюк играл в коллективе на барабанах. Между молодыми людьми вспыхнул жаркий роман. Лера повсюду ездила вместе с «Ласковым маем», порой пропуская занятия в институте…

Узнав о беременности, Лера сообщила об этом любимому. Он обрадовался и предложил пожениться. Так что сын, которого назвали Жаном (в честь Жан-Клода Ван Дамма ), родился в законном браке.

И все было бы хорошо, если бы не постоянные измены Сергея. Пока Лера с маленьким сыном ждала его дома, музыкант вовсю «тусил» с девицами, а те не стеснялись звонить его жене и рассказывать о похождениях мужа.

В конце концов они развелись. Лера пережила тяжелую депрессию. Но все когда-нибудь заканчивается, и она сумела справиться с этой жизненной трудностью.

Чтобы забыть Сергея, Лера с головой окунулась в работу. Она не пропускала ни одного кастинга, соглашалась на все предложения, и скоро ее упорство и трудолюбие принесли плоды — она стала узнаваемой, популярной на телевидении.

Красавица и чудовище

Вокруг, естественно, кружили толпы поклонников. Среди них выделялся один — Дмитрий, обеспеченный, преданный и очень заботливый. Скоро Лера уже не представляла себе жизни без него: Дмитрий выполнял все ее желания, возил на курорты, осыпал подарками, и молодая красивая женщина просто не могла не влюбиться.

Жизнь стала похожа на сказку, они жили вместе в центре Москвы, проводили отпуск в самых престижных отелях…

Но однажды все изменилось. Сначала Дмитрий перестал отпускать Леру повидаться с подругами. Запреты принимали все более грубую форму. Потом Лера обнаружила слежку — возлюбленный оснастил ее машину «жучками», они были вмонтированы даже в сумки ведущей!

Дальше — больше: могущественный бизнесмен предложил руководству телеканала большие деньги, чтобы Леру уволили. Ему отказали. Он ревновал ее к работе, друзьям…

Лера начала его бояться. Особенно после того, как он запер ее дома — раз, другой, третий… Уйти не получалось — он силой возвращал ее в свою квартиру и снова запирал.

А однажды избил. Так избил, что Лера превратилась, по ее собственным словам, в «кусок мяса» — бил ногами, по лицу, по голове, по животу, с «жуткими криками». Оставив лежать женщину на полу, Дмитрий уехал, заперев ее одну в квартире. Спасла Леру ее мама — что-то почувствовав, женщина приехала и наткнулась на запертую дверь. Ее пришлось ломать, потом вызывать «Скорую»…

Лере пришлось долго выбираться из этого эпизода, ей не хотелось никаких новых отношений. И все-таки в ее жизни возник третий мужчина, который стал ее вторым мужем, — бизнесмен Максим Матвеев . Но и с ним не сложилось — однажды выяснилось, что Максим — аферист. Его посадили в тюрьму.

Роман с Лазаревым и муж хоккеист

Несколько лет Кудрявцева встречалась с известным певцом Сергеем Лазаревым. Некоторые называли их отношения «пиар-романом», но сама Лера всегда уверяла, что их связывали искренние чувства. И расстались они без обид и упреков — просто пришло время.

А в 2013 году поклонники ахнули, узнав, что Лера Кудрявцева приняла предложение руки и сердца от хоккеиста Игоря Макарова . Похоже, наконец-то у Леры появилась «тихая гавань», где ее любят, где ей тепло и уютно. В 2018 году в семье появилась дочь, которую назвали Марией.

Мы поздравляем Леру Кудрявцеву с днем рождения и желаем, прежде всего, семейного счастья на долгие годы!