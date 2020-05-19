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«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»: Миро похвалила Гагарину 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
«Вышибла из бизнеса, из дома, из теплой постельки»
Фото: Полина Гагарина/vk.com
Накануне известная российская певица Полина Гагарина сообщила о том, что разводится с мужем после шести лет совместной жизни. Также фотограф Дмитрий Исхаков лишился должности директора в ООО "Полина Гагарина".
Популярный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо громкого развода и поддержала Полину Гагарину в ее решении. По мнению блогера, к 30 годам женщина уже должна узнать, какая она на самом деле, и принять себя. Для многих это означает развод.
"Певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым три недели назад. Вышибла из бизнеса, из дома, из тёплой постельки", — комментирует Миро.
Блогер отметила, что личных симпатий к певице не испытывает, но признает ее силу. Ведь Полина работала с такими продюсерами, как Макс Фадеев и Константин Меладзе, а потом сама от них уходила, получив все, что хотела. А в личной жизни женщина, как считает Миро, может быть счастлива, только с сильным мужчиной, которого уважает.
"Вот и Полина слила маргаринового мужа, и правильно сделала. Ей нужен тот, кого она сможет уважать, и, как следствие, чувствовать себя с ним женщиной, а не локомотивом. И 33 года — тот самый рубеж, когда пора начинать принимать правильные решения о своей личной жизни", — подытожила Миро.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Полина Гагарина разводится со вторым мужем.
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Звёзды , Дмитрий Исхаков , Макс Фадеев , Константин Меладзе , Лена Миро , Полина Гагарина
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