Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года»

Кроме того, телеведущая сняла фильм о домашнем насилии и сделала большое пожертвование в благотворительный фонд. Так Тодоренко пытается искупить свою вину после скандального высказывания в конце апреля.

Тогда она заявила, что женщинам необходимо самим нести ответственность за то, что они попали в ситуацию, в результате которой произошло домашнее насилие.

После этого журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года". Отмечалось, что высказывания, которые себе позволила Тодоренко, несут в себе вредные стереотипы в вопросах семейного и бытового насилия.

На телеведущую обрушилась травля. Она потеряла несколько крупных рекламных контрактов. В начале скандала 27-летняя Маргарита Грачева заявила, что совершенно не согласна с позицией телеведущей, но при этом считает, что травлю против Тодоренко надо остановить. Она добавила, что считает необходимым помочь телеведущей и рассказать про домашние насилие.

11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.