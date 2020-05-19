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«Я был не человек, а животное» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Я был не человек, а животное»
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Шевченков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей супруге Ольге, актрисе театра под руководством народного артиста Армена Джигарханяна. От нее у него две дочери.
«Как-то раз в театр вошла красивая молодая девушка. Мы посидели, выпили вина. Потихоньку начали складываться наши отношения. Расписались мы только в 2007 году, а до этого долгое время просто жили вместе. Для меня было сложно стать несвободным человеком. Не люблю свадьбы. Я не хожу на них даже как приглашенный».
Как отметил актер, в какой-то момент супруга ушла от него. Все из-за постоянных запоев актера.
«Я был не человек, а животное. Ольга от меня ушла. Это был мощный толчок, когда понимаешь: либо ты умрешь, либо начинаешь что-то делать. Пришло осознание, что надо спасаться. Сегодня я могу выпить, но алкоголь мне совсем неинтересен»,
— заметил актер.
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Звёзды , Армен Джигарханян , Алексей Шевченков
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