Адриана Лима соблазнила поклонников 

Бразильская супермодель, когда-то бывшая "ангелом" Victoria's Secret Адриана Лима показала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.

Адриана Лима, которой, к слову, исполнилось 38 лет, отдыхает у бассейна и демонстрирует шикарную фигуру в черном бикини.

@adrianalima

Модель не забыла прикрыть голову шляпой красивого молочного цвета, чтобы не напекло солнце, и надеть эффектные солнечные очки. Адриана отметила в подписи, что счастлива проводить это время с детьми и друзьями в Майями.