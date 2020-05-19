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Адриана Лима соблазнила поклонников 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Бразильская супермодель, когда-то бывшая "ангелом" Victoria's Secret Адриана Лима показала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Адриана Лима, которой, к слову, исполнилось 38 лет, отдыхает у бассейна и демонстрирует шикарную фигуру в черном бикини.
@adrianalima
Модель не забыла прикрыть голову шляпой красивого молочного цвета, чтобы не напекло солнце, и надеть эффектные солнечные очки. Адриана отметила в подписи, что счастлива проводить это время с детьми и друзьями в Майями.
Ранее "Рамблер" писал о том, что девушка изощренно отомстила за измену.
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