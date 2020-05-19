Боня ответила на критику Бородиной 

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Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику.

37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни. Особо среди них она отметила Викторию Боню — экс-участница «Дома−2» уверена, что инфекция является выдумкой влиятельных людей.

«Чем больше у некоторых людей свободного времени, тем меньше критического мышления и выше психическая возбудимость! Карантин, среди прочих проблем, которых и так хватает, обнажил еще и эту проблему! Коллективная истерия, которая наполовину служит развлечением в условиях вынужденного бездействия, наполовину удовлетворяет стадное чувство, и ещё на чуточку — пробуждает все темные, далекие от интеллекта стороны современного обывателя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— считает Бородина.

«Я бы всех этих хайпожоров к отвественности бы привлекала! Еще с таким умным видом сидят и рассказывают, как все должны проснуться, потому что они проснулись якобы! Да по тому, что вы несете, вы никогда не засыпаете дамы, а давно пора!»

— резюмировала ведущая.

«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе — сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!»

— с иронией заявила она о Боне.

«Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить»,

— ответила ей модель. К слову, недавно 40-летнюю Вику попросили покинуть магазин в Монако из-за отсутствия защитной маски на лице.