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Боня ответила на критику Бородиной 

WomanHit.ru 2 часа назад
Боня ответила на критику Бородиной
Фото: WomanHit.ru
Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику.
37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни. Особо среди них она отметила Викторию Боню — экс-участница «Дома−2» уверена, что инфекция является выдумкой влиятельных людей.
«Чем больше у некоторых людей свободного времени, тем меньше критического мышления и выше психическая возбудимость! Карантин, среди прочих проблем, которых и так хватает, обнажил еще и эту проблему! Коллективная истерия, которая наполовину служит развлечением в условиях вынужденного бездействия, наполовину удовлетворяет стадное чувство, и ещё на чуточку — пробуждает все темные, далекие от интеллекта стороны современного обывателя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— считает Бородина.
«Я бы всех этих хайпожоров к отвественности бы привлекала! Еще с таким умным видом сидят и рассказывают, как все должны проснуться, потому что они проснулись якобы! Да по тому, что вы несете, вы никогда не засыпаете дамы, а давно пора!»
— резюмировала ведущая.
«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе — сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!»
— с иронией заявила она о Боне.
«Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить»,
— ответила ей модель. К слову, недавно 40-летнюю Вику попросили покинуть магазин в Монако из-за отсутствия защитной маски на лице.
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Женский форум
Звёзды , Виктория Боня , Ксения Бородина
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